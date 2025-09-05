Tödlicher Unfall mit LKW und 17 Motorrädern in Lilienfeld

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der LB21 im Bezirk Lilienfeld kam am Mittwochnachmittag ein 76-jähriger Motorradfahrer ums Leben. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.15 Uhr, als ein LKW mit Anhänger und eine Gruppe von 17 Motorrädern in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren. Anhänger schlitterte auf die Gegenfahrbahn Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte einer der Motorradlenker in einer Kurve mit seinem Kopf auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Der 31-jährige LKW-Fahrer aus dem Bezirk Lilienfeld musste daraufhin eine Vollbremsung einleiten.