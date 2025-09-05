Tödlicher Unfall mit LKW und 17 Motorrädern in Lilienfeld
Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der LB21 im Bezirk Lilienfeld kam am Mittwochnachmittag ein 76-jähriger Motorradfahrer ums Leben. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.
Der Unfall ereignete sich gegen 14.15 Uhr, als ein LKW mit Anhänger und eine Gruppe von 17 Motorrädern in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren.
Anhänger schlitterte auf die Gegenfahrbahn
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte einer der Motorradlenker in einer Kurve mit seinem Kopf auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Der 31-jährige LKW-Fahrer aus dem Bezirk Lilienfeld musste daraufhin eine Vollbremsung einleiten.
Durch das abrupte Bremsmanöver schlitterte der Anhänger auf die Gegenfahrbahn. Drei Motorradfahrer aus dem Bezirk Wiener Neustadt - ein 76-Jähriger mit seiner 74-jährigen Ehefrau am Sozius sowie ein 63-jähriger Mann - prallten gegen den Anhänger. Der 76-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Rettungshubschrauber im Einsatz
Die 74-jährige Frau und der 63-jährige Motorradfahrer erlitten bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Sie wurden mit den Rettungshubschraubern Christophorus 3 und 17 ins Universitätsklinikum St. Pölten beziehungsweise in ein Krankenhaus nach Graz geflogen.
Für die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen musste die LB21 bis 16.45 Uhr komplett gesperrt werden. Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.
