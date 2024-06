Alarm in Wohnsiedlung: Stromanschlusskasten stand in Flammen

Zu einem nächtlichen Einsatz mit der Meldung „B1 Trafobrand“ musste die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen/Reith (Bezirk Amstetten) am Sonntagfrüh ausrücken. Aus bisher ungeklärter Ursache hatte mitten in einem Siedlungsgebiet ein Stromanschlusskasten, der sich beim Gartenzaun an einer Grundstücksgrenze befindet, lichterloh gebrannt.