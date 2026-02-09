Pole legte Feuer in der Kirche von Bruck/Leitha: "Mir war kalt"

Eine Aufklärung zum mysteriösen Kirchenbrand in der Bruck an der Leitha vom vergangenen Samstag lieferte die Landespolizeidirektion NÖ am Montagfrüh. Bei dem unmittelbar nach dem Brand festgenommenen Mann, der bei der Brandlegung beobachtet worden war, soll es sich um einen 51-jährigen polnischen Staatsbürger handeln. Er wollte die Kirche anzünden, weil ihm kalt war, soll er als Tatmotiv genannt haben.

Wie berichtet, war unmittelbar nach dem Löschen des Feuers im Kirchenvorraum ein Mann festgenommen worden. Nähere Umstände wurden vorerst nicht genannt. Bedienstete der Polizeiinspektion Bruck an der Leitha waren am Samstag um 13.21 Uhr, von der Landesleitzentrale der Landespolizeidirektion Niederösterreich zum Kirchenbrand am Brucker Hauptplatz in Bruck/Leitha gerufen. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bruck/Leitha löschten, wie berichtet, den Brand. Zeugen Vor der Kirche konnten der Pfarrer und weitere Passanten angetroffen werden. Diese teilten mit, dass sie den Beschuldigten, einen 51-jährigen polnischen Staatsbürger, dabei erwischten, wie dieser in der Nebenkapelle der Kirche Zeitschriften und mehrere Gebets- und Gesangsbücher in die brennenden Gebetskerzen geworfen hat, um so ein Feuer entstehen zu lassen. Anschließend trat er mit dem Fuß den Kerzenständer um. Durch das auslaufende Kerzenöl vergrößerte sich der Brandherd.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LPD NÖ Der Brand wurde in einer Seitenkapelle beim Eingang der Kirche gelegt.

Der anwesende Pfarrer und ein weiterer Passant versuchten, mittels Feuerlöscher den Brand zu löschen. Da dieser Versuch jedoch scheiterte, wurde die Feuerwehr alarmiert.

Der 51-jährige Beschuldigte, der sich mit dem Pfarrer in polnischer Sprache verständigen konnte, gab dabei an, dass er die Kirche anzünden wollte, weil ihm kalt war.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LPD NÖ Ruß hat die Kirchenräume schwer beschädigt.

Der Beschuldigte wurde von den Bediensteten der Polizeiinspektion Bruck/Leitha vorläufig festgenommen und im Beisein eines polnischen Dolmetschers einvernommen. Dabei legte er ein umfassendes Geständnis ab. Im Anschluss wurde der 51-jährige Beschuldigte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Schaden Eine genaue Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Am Sonntag war die Kirche gesperrt. Der Brucker Pfarrhof diente als Ersatzquartier für die Messfeiern.