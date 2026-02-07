Bruck an der Leitha: Festnahme nach Feuer in Kirche
Die Feuerwehr wurde am frühen Nachmittag zu einem Brand in einer Kirche in Bruck an der Leitha alarmiert. Beim Eintreffen stand der Eingangsbereich in Brand. Ein couragierter Ersthelfer konnte das Feuer bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mit Handfeuerlöschern eindämmen.
Laut "Krone" hatte ein Mann versucht, aus unbekannten Motiven in der Kirche Feuer zu legen. Der Mann konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden und wurde festgenommen.
Die Feuerwehr brachte den Brand anschließend mit zwei Atemschutztrupps rasch unter Kontrolle, führte eine Entrauchung des Gebäudes durch und überprüfte den Bereich mit einer Wärmebildkamera. Nach dem Versorgen der Gerätschaften und einer kurzen Nachbesprechung konnte der rund dreistündige Einsatz beendet werden.
