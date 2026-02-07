Bruck an der Leitha: Festnahme nach Feuer in Kirche

Die Feuerwehr wurde am frühen Nachmittag zu einem Brand in einer Kirche in Bruck an der Leitha alarmiert. Beim Eintreffen stand der Eingangsbereich in Brand. Ein couragierter Ersthelfer konnte das Feuer bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mit Handfeuerlöschern eindämmen.

Laut "Krone" hatte ein Mann versucht, aus unbekannten Motiven in der Kirche Feuer zu legen. Der Mann konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden und wurde festgenommen.