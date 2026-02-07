Niederösterreich

Bruck an der Leitha: Festnahme nach Feuer in Kirche

Feuerwehrfahrzeuge stehen vor der Kirche in Bruck an der Leitha, während Einsatzkräfte nach dem Brand am Eingangsbereich tätig sind.
Ersthelfer konnten das Feuer eindämmen und den mutmaßlichen Brandleger festhalten.
07.02.26, 20:56

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Die Feuerwehr wurde am frühen Nachmittag zu einem Brand in einer Kirche in Bruck an der Leitha alarmiert. Beim Eintreffen stand der Eingangsbereich in Brand. Ein couragierter Ersthelfer konnte das Feuer bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mit Handfeuerlöschern eindämmen.

Laut "Krone" hatte ein Mann versucht, aus unbekannten Motiven in der Kirche Feuer zu legen. Der Mann konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden und wurde festgenommen.

Brisante Entdeckung in Unterkunft in NÖ führte zu Polizeieinsatz
Wie es nach dem Brand in der Kirche aussah.

Wie es nach dem Brand in der Kirche aussah.

Die Feuerwehr brachte den Brand anschließend mit zwei Atemschutztrupps rasch unter Kontrolle, führte eine Entrauchung des Gebäudes durch und überprüfte den Bereich mit einer Wärmebildkamera. Nach dem Versorgen der Gerätschaften und einer kurzen Nachbesprechung konnte der rund dreistündige Einsatz beendet werden.

kurier.at  | 

Kommentare