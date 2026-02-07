Niederösterreich

Brisante Entdeckung in Unterkunft in NÖ führte zu Polizeieinsatz

Zwei Polizisten stehen vor einem Polizeiauto mit blau-roter Motorhaube und dem Schriftzug „Polizei“.
In einem Zimmer waren in einem Mülleimer Waffen entdeckt worden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
Von Johannes Weichhart
07.02.26, 14:53

In einer Unterkunft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Bezirk Baden kam es vor Kurzem zu einem Polizeieinsatz.

Auslöser waren Reparaturarbeiten, bei denen in einem Mülleimer eines Zimmers ein Messer, ein Pfefferspray, ein Schlangring und eine Schreckschusspistole gefunden wurden.

Daraufhin wurde die Exekutive alarmiert. Beamte der Polizeiinspektion Ebreichsdorf rückten aus, um die Räumlichkeiten auf weitere Waffen zu durchsuchen. Die beiden Jugendlichen, die in dem Zimmer wohnten, wurden von den Beamten befragt, bestritten jedoch vehement, mit den gefundenen Gegenständen etwas zu tun zu haben.

Die Waffen wurden schließlich beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an.

