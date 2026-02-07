Brisante Entdeckung in Unterkunft in NÖ führte zu Polizeieinsatz

In einer Unterkunft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Bezirk Baden kam es vor Kurzem zu einem Polizeieinsatz.

Auslöser waren Reparaturarbeiten, bei denen in einem Mülleimer eines Zimmers ein Messer, ein Pfefferspray, ein Schlangring und eine Schreckschusspistole gefunden wurden.