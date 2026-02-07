Brisante Entdeckung in Unterkunft in NÖ führte zu Polizeieinsatz
In einem Zimmer waren in einem Mülleimer Waffen entdeckt worden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
In einer Unterkunft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Bezirk Baden kam es vor Kurzem zu einem Polizeieinsatz.
Auslöser waren Reparaturarbeiten, bei denen in einem Mülleimer eines Zimmers ein Messer, ein Pfefferspray, ein Schlangring und eine Schreckschusspistole gefunden wurden.
Daraufhin wurde die Exekutive alarmiert. Beamte der Polizeiinspektion Ebreichsdorf rückten aus, um die Räumlichkeiten auf weitere Waffen zu durchsuchen. Die beiden Jugendlichen, die in dem Zimmer wohnten, wurden von den Beamten befragt, bestritten jedoch vehement, mit den gefundenen Gegenständen etwas zu tun zu haben.
Die Waffen wurden schließlich beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an.
