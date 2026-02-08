Niederösterreich

Stromausfall in Baden: Rund 2.000 Haushalte betroffen

Eine brennende Kerze mit tropfendem Wachs steht vor einer unscharfen Glühbirne im Hintergrund.
Vermutlich sorgte ein Kurzschluss in einem Erdkabel für den Ausfall.
08.02.26, 19:45

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Am Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, sorgte ein Stromausfall dafür, dass weite Teile der Stadt Baden im Dunkeln saßen. Betroffen waren auch Ampeln, die Polizei musste an den betroffenen Kreuzungen den Verkehr regeln. "Vermutlich kam es in einem Erdkabel zu einem Kurzschluss", informierte die Stadtpolizei Baden in einem Facebook-Posting. 

Nahversorgung, Gemeinschaft: Was Ortskerne retten soll

An der Behebung wird gearbeitet

In den Kommentaren machten Badener Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner ihrem Unmut Luft: "Wir steuern auf Stunde drei zu... Das ist unheimlich... auch großteils kein Telefon oder Internet über Funk", schreibt einer. Es waren rund 2.000 Haushalte betroffen. "Wir arbeiten weiter mit Hochdruck an der Behebung der Störung und informieren Sie, sobald die Stromversorgung wieder hergestellt ist", so die Wiener Netze auf ihrer Website.

Mehr zum Thema

Baden
kurier.at  | 

Kommentare