Stromausfall in Baden: Rund 2.000 Haushalte betroffen

Am Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, sorgte ein Stromausfall dafür, dass weite Teile der Stadt Baden im Dunkeln saßen. Betroffen waren auch Ampeln, die Polizei musste an den betroffenen Kreuzungen den Verkehr regeln. "Vermutlich kam es in einem Erdkabel zu einem Kurzschluss", informierte die Stadtpolizei Baden in einem Facebook-Posting.

An der Behebung wird gearbeitet

In den Kommentaren machten Badener Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner ihrem Unmut Luft: "Wir steuern auf Stunde drei zu... Das ist unheimlich... auch großteils kein Telefon oder Internet über Funk", schreibt einer. Es waren rund 2.000 Haushalte betroffen. "Wir arbeiten weiter mit Hochdruck an der Behebung der Störung und informieren Sie, sobald die Stromversorgung wieder hergestellt ist", so die Wiener Netze auf ihrer Website.