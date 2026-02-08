Nahversorgung, Gemeinschaft: Was Ortskerne retten soll

Seit einem Jahr bietet die NÖ Dorf- & Stadterneuerung Gemeinden im ganzen Land einen kostenlosen Ortskerncheck an, um Stärken, Schwächen und Potenziale herauszufinden. Im Industrieviertel haben 20 Gemeinden das Angebot schon angenommen – unter anderem Perchtoldsdorf, Neunkirchen, Bruck an der Leitha, Pernitz, Bromberg, Leobersdorf, Pottendorf, Krumbach, Hennersdorf oder Mitterndorf an der Fischa.

Erhoben werden Voraussetzungen wie Leerstand, Aufenthaltsqualität, Barrierefreiheit, Maßnahmen zur Klimawandelanpassung, Mobilität, Gemeinschaft, Wirtschaft, Nahversorgung und Wohnen, erklärt Alexander Kuhness, Projektmanager der Dorf- und Stadterneuerung, der direkt mit den Gemeinden im Kontakt ist. Auf Basis der Ergebnisse des Ortskernchecks werden konkrete Maßnahmen erarbeitet und Partnerorganisationen identifiziert.

Relevanz

Welche Themen im Industrieviertel besonders relevant sind? "Ein zentrales Anliegen vieler Gemeinden ist die Belebung von Leerständen“, so Kuhness. Man ermögliche dies durch Zwischennutzungen, Kooperationen oder gezielte, neue Nutzungskonzepte.