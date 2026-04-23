Feuer in der Justizanstalt Stein: Insasse bei Brand in Zelle verletzt

Ein Haftraum der Justizanstalt Stein in Niederösterreich ist Donnerstagfrüh Schauplatz eines Brandeinsatzes geworden. Ein Insasse - er war der einzige in dieser Zelle - wurde nach dem Brand zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht, teilte Michael Astleithner, stellvertretender Mediensprecher der Justizanstalt Stein, auf Anfrage mit.