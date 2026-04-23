Niederösterreich

Feuer in der Justizanstalt Stein: Insasse bei Brand in Zelle verletzt

Rauchentwicklung beschränkte sich auf eine Zelle. Ein Insasse wurde ins Krankenhaus eingeliefert.
23.04.2026, 09:00

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Ein Justizbeamter in einer Justizanstalt.

Ein Haftraum der Justizanstalt Stein in Niederösterreich ist Donnerstagfrüh Schauplatz eines Brandeinsatzes geworden. Ein Insasse - er war der einzige in dieser Zelle - wurde nach dem Brand zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht, teilte Michael Astleithner, stellvertretender Mediensprecher der Justizanstalt Stein, auf Anfrage mit.

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Löscheinsatz

Ausgebrochen war das Feuer in dem Haftraum gegen 6.00 Uhr Früh. Die Flammen beschränkten sich laut Astleithner auf die eine Zelle. Die Ursache war Gegenstand von Ermittlungen. Den Löscheinsatz übernahmen Mitglieder der Betriebsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Krems.

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Der betroffene Häftling soll Verletzungen an den Händen erlitten haben. 

Krems
Agenturen, paw  | 

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