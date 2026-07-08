Festival Retz: Opern-Premiere ist bereits ausverkauft

Am 10. Juli feiert eine Oper Premiere, die gleichzeitig den Auftakt des diesjährigen Festivals Retz (Bezirk Hollabrunn) bildet. Für die Erstaufführung des Opernthrillers „Judith & Holofernes“ sind derzeit zwar keine Tickets mehr verfügbar, bei einer weiteren Aufführung am 12. Juli gibt es allerdings noch freie Plätze. Bei dem Opernabend begleitet das Publikum die Protagonistin Judith. Die Aufführung findet in der Retzer Stadtpfarrkirche statt.

Die Eindrücke aus der Hauptprobe lassen bereits erahnen, was das Publikum erwartet: ein musikalisch wie szenisch eindrucksvoller Opernabend, „der die Geschichte der Judith mit großer Intensität, kraftvollen Bildern und einer außergewöhnlichen Atmosphäre in der Retzer Stadtpfarrkirche erzählt“, heißt es in einer Aussendung.

Events zur Einstimmung auf das Festival

„Countdown-Veranstaltungen“ gibt es bereits im Vorfeld zum Festival Retz: So gab es bereits am 5. Juli eine musikalische Messe in der Stadtpfarrkirche Retz. Nachfolgend kann am 9. Juli ein Konzert im Schloss Gatterburg besucht werden, bei dem das Sinfonische Blasorchester Retz unter der Leitung von Gerhard Forman auftritt. Das Orchester vereint junge Bläserinnen und Bläser aus dem Retzer Land und der Region und bietet ihnen die Möglichkeit, anspruchsvolle Blasmusikliteratur gemeinsam aufzuführen.