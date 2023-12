Starke Frauenstimmen und Freiheit als Themen von Kremser Festival

So steht das Konzert des Inner Unity Ensemble am 23. März unter dem Motto der iranischen Bewegung „Frau-Leben-Freiheit“. Die junge Komponistin Afamia Al-Dayaa schreibt ein neues Werk für das Konzert des Platypus Ensembles am 15. März, in dem auch ein Stück von Rebecca Saunders zur Aufführung kommt.