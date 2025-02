Festival-Feeling in den Kinosälen: NÖ wird zur großen Filmbühne

Wahre Festtage kommen in den kommenden Wochen auf Cineasten in Niederösterreich zu. Sie haben bereits die heurigen "LUX-Filmtage“ in ihren Kalendern notiert und freuen sich darauf, in heimischen Kinos vielleicht den sanften Hauch eines mondänen Filmfestivals, wie es gerade in Berlin stattfand, genießen zu dürfen. Von 20. März bis 9. April werden die fünf für den LUX-Publikumspreis des Europäischen Parlaments nominierten Filme in ausgewählten Programmkinos gezeigt. Filmbegeisterte haben die Möglichkeit, diese europäischen Produktionen in der Originalversion mit deutschen Untertiteln zu erleben.

© Les Films du Bal -Fanta SY Alberto Film Dahomey

Gratis Filmvergnügen durch Förderung Der LUX-Filmpreis ist ein paneuropäischer Projekt, dass sowohl das EU-Parlament als auch die EU-Kommission, die Europäische Filmakademie und auch das Land NÖ fördern, weshalb der Eintritt zu den Filmen kostenfrei ist. Ziel ist es, den europäischen Film einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, die kulturelle Vielfalt zu fördern und den Austausch zwischen den Zuschauern in ganz Europa zu stärken.

Testimonial Erstmals Schirmherrin des Kinospektakels in NÖ ist heuer Schauspielstar Ursula Strauss. "Mit großer Freude bin ich Teil dieses paneuropäischen Filmprojekts, das die Vielfalt und Faszination des europäischen Films in ganz Niederösterreich erlebbar macht“, sagt sie. Dadurch auch den "großartigen Gedanken einer europäischen Gemeinschaft“ zu unterstützen, freue sie besonders, so Strauss. Aussagen, die Niederösterreichs Kulturreferentin und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gerne annimmt. "Die LUX-Filmtage sind ein wichtiger Bestandteil unserer kulturellen Identität und ein starkes Zeichen für die europäische Zusammenarbeit. Sie ermöglichen es uns, die Vielfalt und Kreativität des europäischen Films zu erleben, und fördern den interkulturellen Dialog. Wir sind stolz darauf, die Filmtage wieder zu unterstützen“, erklärt sie.

© New Europe film Julie Keeps Quiet

Das Land NÖ sehe in den Filmtagen ein bedeutendes Ereignis, das nicht nur Filmbegeisterte anziehe, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Förderung des kulturellen Austauschs und der europäischen Integration leiste. Es bereichere die kulturelle Landschaft der Region, wird seitens der Landeskultur betont.

© LUX-Filmtage/Rafaela Proell Schauspielerin Ursula Strauss ist Schutzherrin und Testimonial der paneuropäischen LUX-Filmtage in NÖ

LUX-Filmtage Die sechs nö. Kinos, die zum Gratisfilmvergnügen laden, haben ihre Termine unterschiedlich angelegt. Die beiden Programmkinos Cinema Paradiso in St. Pölten und Baden zeigen beide alle fünf Filme am 8. April ab 13.30 Uhr Die anderen vier Kinos teilen die Filmpräsentationen auf. Die Filmbühne Waidhofen/Y. startet am 27. März, das Stadt-Kino Horn am 20. März, das Kino Acht Millimeter Mank ebenfalls am 20. März, das Kino im Kesselhaus Krems am 2. April. Karten sind bei den Kinos zu reservieren

Spielorte Als Aufführungsorte in NÖ wurden die Programmkinos in Baden, Horn, Krems, Mank, St. Pölten und Waidhofen/Ybbs ausgewählt. Nominiert für den LUX-Publikumspreis 2025 sind die folgenden Produktionen: Animal (GR, A), Dahomey (F, SEN), Flow (LET, F), Intercepted (CAN, UKR) und der Streifen Julie Keeps Quiet (B, S). Das Publikum ist aufgerufen , bis zum 28. April 2025 auf lux-award.europarl.europa.eu seinen Filmfavoriten zu wählen. Als Anreiz wurden dazu auch attraktive Preise, die es zu gewinnen gibt, ausgeschrieben. Der Gewinnerfilm wird am 29. April bekannt gegeben und anschließend im Cinema Paradiso Baden erneut aufgeführt.