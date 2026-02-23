Ars Femina: Festival als Botschaft zur Gleichstellung der Frau
Auf einer bereits 25-jährigen Tradition kann das Amstettner Frauenkunstfestival "ars femina“ heuer aufbauen. Im Jahresrhythmus als frische Frühlingsbotschaft, aber auch als bunte Show von Künstlerinnen rund um den internationalen Tag der Frau (8. März) bekannt, startet das Festival das Amstettner Kulturjahr.
Drei Musikerinnen, eine Kabarettistin, eine Autorin und eine Zauberin werden ab dem 7. März in der Pölzhalle und in der Hausmeninger "Wirkstatt“ einen attraktiven, unterhaltsamen und spannenden Programmmix bieten, freut sich Kulturstadtrat Stefan Jandl (ÖVP). Stolz weist er darauf hin, dass das Festival im Jahr 2001 von der damaligen Kulturstadträtin und heutigen Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) gegründet wurde.
Gründerin
„Es freut mich sehr, dass die ars femina auch von der neuen Stadtregierung weitergeführt wurde – mit einem fast unveränderten Konzept“, sagt Königsberger-Ludwig. Ihr Ansinnen war es, ganz bewusst Frauen als Künstlerinnen in den Vordergrund zu holen. Mit Beiträgen wie Diskussionen oder Ausstellungen werden das Thema Gleichberechtigung und die Stellung von Frauen auch über Österreich hinaus angesprochen.
Programm
Was gibts heuer zu erleben? Den Auftakt macht Eva Maria Marold am 7. März mit ihrem Programm „Frauen und Kinder zuerst“, in dem sie als Sängerin auf einem Kreuzfahrtschiff anheuert.
Am Internationalen Frauentag lässt die multikreative „Hackbrettistin“ Maria Ma das Publikum an ihren eigenen Hackbrettkompositionen teilhaben. Die vielseitige Musikerin öffnet Türen zu vielen Genres. Schwebende Klangteppiche treffen dabei auf komplexe Rhythmen.
Yasmo & die Klangkantine, die wortgewaltige Rapperin und ihre Jazz-Big Band, wollen am 11. März mit messerscharfer Lyrik, mitreißenden Arrangements und explosiver Spielfreude aufwarten.
Vea Kaiser, die mehrfach ausgezeichnete Schriftstellerin, liest am 16. März aus ihrem Roman „Fabula Rasa oder Die Königin des Grand Hotels“.
Heuer ist erstmalig eine Künstlerin dabei, die am 14. März vor allem sehr junge Besucher ansprechen will. Zauberin Magic Franky ist eine geniale Illusionistin, aber auch ausgebildete Pädagogin.
