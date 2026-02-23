Ars Femina: Festival als Botschaft zur Gleichstellung der Frau

Auf einer bereits 25-jährigen Tradition kann das Amstettner Frauenkunstfestival " ars femina “ heuer aufbauen. Im Jahresrhythmus als frische Frühlingsbotschaft, aber auch als bunte Show von Künstlerinnen rund um den internationalen Tag der Frau (8. März) bekannt, startet das Festival das Amstettner Kulturjahr.

Drei Musikerinnen, eine Kabarettistin, eine Autorin und eine Zauberin werden ab dem 7. März in der Pölzhalle und in der Hausmeninger "Wirkstatt“ einen attraktiven, unterhaltsamen und spannenden Programmmix bieten, freut sich Kulturstadtrat Stefan Jandl (ÖVP). Stolz weist er darauf hin, dass das Festival im Jahr 2001 von der damaligen Kulturstadträtin und heutigen Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) gegründet wurde.

Gründerin

„Es freut mich sehr, dass die ars femina auch von der neuen Stadtregierung weitergeführt wurde – mit einem fast unveränderten Konzept“, sagt Königsberger-Ludwig. Ihr Ansinnen war es, ganz bewusst Frauen als Künstlerinnen in den Vordergrund zu holen. Mit Beiträgen wie Diskussionen oder Ausstellungen werden das Thema Gleichberechtigung und die Stellung von Frauen auch über Österreich hinaus angesprochen.