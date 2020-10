Ferrari zerschellt auf der A2 an Leitschiene

Für Ferrari-Fans und vermutlich auch den Besitzer sind solche Bilder besonders schmerzlich. Ein roter Flitzer aus der Edelschmiede in Maranello ist Sonntagabend auf der Südautobahn beim Knoten Seebenstein im Bezirk Neunkirchen an einer Leitschiene zerschellt. Der 560 PS starke Sportwagen geriet auf der Rampe 4 bei Aquaplaning ins Schleudern und krachte frontal in die Seitenbegrenzung.