„Feinkost Kartell“ statt Meinl auf Marienmarkt in Wiener Neustadt

Inoffiziell wurde bereits auf die Eröffnung angestoßen, offiziell nimmt das neue Lokal am Marienmarkt in Wiener Neustadt am Montag seinen Betrieb auf. Als „ Feinkost Kartell“ bezeichnet Wolfgang Kapuy sein neuartiges Konzept.

Geboten werden verschiedene Frühstücksvariationen mit viel Obst und Müsli, aber auch Pancakes. Mittags bieten Kapuy und sein Team dann Burritos, Burrito-Bowls und saisonale Salate. Und abends wird das Lokal zu einer klassischen Weinbar.