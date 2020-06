Fehldiagnose: „Die Dumme bin immer ich“

Ihren „Fall“ hat Karin Peknik (48) penibel in einem gelben Aktenordner archiviert, voll mit Belegen und Befunden, Rechnungen und Gutachten. Nüchterne Zahlen und Zeilen, die das menschliche Leid dahinter verschweigen. Pekniks Krankengeschichte beginnt im Jänner 2009. Bei einer gynäkologischen Routineuntersuchung wird „etwas“ entdeckt; obwohl die Tumormarker nichts anzeigen, vermutet die Ärztin einen bösartigen Eierstockkrebs. Eine Fehldiagnose, wie sich später herausstellen wird.

Die Ärztin rät zu einer Bauchspiegelung (Laparoskopie), nur so könne man einen Krebs ausschließen. Peknik: „Ich hatte vorher keine Beschwerden. Aber ich wollte natürlich wissen, ob ich todkrank bin. “ Also unterschreibt sie den Aufklärungsbogen und wird am 30. Jänner im Landesklinikum Donauregion Tulln operiert.