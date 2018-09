Faszinierende Zeitreise mit Jukebox-Hero und Flipper-Zauberer

Sein Bestand umfasst derzeit 572 Geräte. Darunter findet sich mit dem „Humpty Dumpty“ von 1948 der älteste Flipper der Welt, ausgestattet nur mit einem Kugelabschuss und von kleinen Nägeln („Pins“) umsäumten Löchern, in die die Kugel („Ball“) fällt. Neben der Technik fasziniert ihn, den sie in der Szene gern den „Pinball-Wizard“ („Flipper-Zauberer“) nennen, aber auch noch immer das Automatenspiel. Beim Rundgang durch das Museum lässt er es sich nicht nehmen, den fast 20.000 Euro teuren „Batman-Flipper“ mit einer Münze zum Leben zu erwecken. Und als er den Kugelabschuss betätigt, die unzähligen Lichter blinken und seine Finger über die Flipperknöpfe tanzen, da ist Freinberger abgetaucht in seine bunte Pinball-Welt.

Das Museum präsentiert in sechs Abteilungen nahezu lückenlos die Geschichte der Musikboxen und Flipper. Zudem wird ein Überblick über verschiedene technische Entwicklungen von 1880 bis heute geboten. Da reihen sich selbstspielende Klaviere neben Edison-Phonographen, Orchestrions neben alte Telefone. Dazwischen stehen außergewöhnliche Fahrzeugmodelle, wie der 1946er Chrysler, den einst Slapstick-Ikone Stan Laurel pilotierte, oder das 1989er Batmobil. Zusätzlich lockt die „Hall of Videogames“ mit zahlreichen Videospiel-Automaten.

Als die letzte Flipperkugel gefallen ist, lässt Günter Freinberger einen seligen Blick über die unzähligen bunten Gerätschaften wandern: „Der Ronnie hat meinen Lebenstraum erfüllt.“

„Terra Technica“-Museum

Geöffnet täglich von 10 bis 19 Uhr, Eintritt für Erwachsene (inklusive Token) 9,90 Euro, Kinder 5 Euro, Web: www.terratechnica.info