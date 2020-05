Fast geschenkt bis unerschwinglich

Perchtoldsdorf im Bezirk Mödling und Groß Gerungs im Bezirk Zwettl sind nur 163 Kilometer voneinander entfernt. Trotzdem liegt eine Welt dazwischen. Das zeigen alleine die Grundstückspreise. Muss ein Häuslbauer in der Wiener Umlandgemeinde gut 800 Euro pro Quadratmeter für den teuersten Baugrund in NÖ aufbringen, bekommt er in der Waldviertler Kommune ein Schnäppchen serviert. Um drei Euro pro Quadratmeter ist NÖs billigste Bauparzelle in Groß Gerungs zu haben – Infrastruktur und Dorfidylle inklusive.

Wenn Waldviertler Gemeinden nicht direkt an der Franz-Josefs-Bahn oder einer Hauptverkehrsachse liegen, müssen sie andere Wege finden, um Zuzügler zu gewinnen. Der Grundstückspreis ist eine Möglichkeit. "Schon bisher hatten wir sehr günstige Bauparzellen. Wegen der Immobilienertragssteuer haben wir die Preise nochmals um die Hälfte gesenkt", sagt Karl Eichinger, Vizebürgermeister in Groß Gerungs. Deshalb ist ein 1000 Quadratmeter großer Baugrund am Kreuzberg (Nordhang) um nur drei Euro pro Quadratmeter zu haben. "So müssen die Gemeinde und der Häusl-bauer weniger Steuern bezahlen", erklärt Eichinger. Der Nachteil: Im Gegenzug wird keine Wohnbauförderung gewährt.