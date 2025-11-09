Landesnarrenwecken in NÖ: Alles "Neu-Neu" macht der Fasching

Im Brotberuf ist Stefanie Scherz Fahrschullehrerin, zudem studiert sie Rechtswissenschaften am Juridicum Wien. Doch eigentlich ist sie eine Prinzessin. Und nicht irgendeine. Denn die 26-Jährige ist Niederösterreichs neue Landesnarrenregentin.

Prinzessin Stefanie I. vom Juridicum zur Seite steht Prinz Benjamin I. vom Aktensturm. Denn der 20-jährige Verwaltungsassistent der Stadtgemeinde teilt sich mit seiner Prinzessin eine närrische Leidenschaft für den Fasching.

Die Krönung zum Landesprinzenpaar

Seit 2023 sind beide bei der Faschingsgilde Neunkirchen engagiert. Als Gardetänzerin bringt Stefanie Scherz Schwung in jede Choreografie und ein strahlendes Lächeln auf die Bühne. Benjamin Seiser wiederum war ursprünglich als Bühnenarbeiter bei den Faschingssitzungen im Einsatz und engagierte sich dann bald bei der Organisation des Umzugs am Faschingsdienstag.

Kommenden Dienstag geht für die beiden ein närrischer Traum in Erfüllung. Denn beim Landesnarrenwecken pünktlich um 11.11 Uhr am Hauptplatz, werden die beiden zum neuen Landesprinzenpaar gekrönt. Ihre Heimatstadt wird zur Metropole des Faschings 2026 in Niederösterreich gekürt.