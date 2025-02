Landesnarren-Duo in NÖ: „Als Herzogin muss man ein bisschen verrückt sein“

Das Zepter des Landesnarren-Herzogspaares wird in dieser Faschingssaison in Herzogenburg geschwungen. Ingrid I. vom Bankensektor und Manuel I. der Meisterkonditor haben ihre Regentschaft angetreten. Gekürt wurden sie beim Narrenwecken am 11. 11. pünktlich um 11.11 Uhr, an diesem Tag wird die Faschingszeit eingeläutet.

Ingrid ist schon seit einigen Jahre in der Gilde aktiv, seitdem werde der Fasching bei ihr „intensiver“ gefeiert. Den Traum, Regentin zu sein, hatte sie schon lange: „Für mich war sofort klar, dass ich Herzogin werden möchte. Ich liebe es, mich zu verkleiden“. Im bürgerlichen Leben arbeitet Vermeulen im Verwaltungsbereich einer Bank in St. Pölten.

Der Faschingslandesverband ernennt jedes Jahr eine Landesnarrenhauptstadt, diese Tradition gibt es schon seit dem Jahr 1974. Heuer ist die Wahl auf Herzogenburg ( B ezirk Sankt Pölten-Land ) gefallen, die dortige Faschingsgilde feiert heuer 50-Jahr-Jubiläum. Herzogenburg hat nun schon zum dritten Mal den Vorsitz der 37 Faschingsgilden in Niederösterreich inne, zuletzt 2007. Repräsentiert wird die Oberndorfer Faschingsgilde in dieser besonderen Saison von Ingrid Vermeulen und Manuel Prunbauer , wie sie mit bürgerlichem Namen heißen.

„Das Schöne daran ist, dass wir die Möglichkeit haben, niederösterreichweit Menschen aus dergleichen Branche kennenlernen zu können“, erzählt Manuel. Ihren letzten großen Auftritt als Landesnarrenherzogspaar werden sie am 2. März beim Faschingsumzug in Herzogenburg antreten. Danach ist der Zauber vorbei und es geht zurück ins bürgerliche Leben.

Tipps für die perfekte Verkleidung am Faschingsdienstag hat das Herzogspaar natürlich auch. „Ich trage nicht nur heuer, sondern immer gerne auffällige Verkleidungen, die elegant und farbenfroh sind. Also so etwas wie Fee oder Schmetterling“, verrät die Herzogin. Prunbauer findet Inspiration in seiner Berufung. „Für nächstes Jahr hatte ich die Idee mich als Monsieur Rehrücken zu verkleiden, also mit braunem Mantel und Stacheln darauf“. Als Meisterkonditor orientiert er sich gerne mal an seinen Mehlspeisen.