Neue stachelige Bewohner für das Tierschutzhaus Vösendorf

Zwei Stachelschweine hausen derzeit im Tierschutzhaus von Tierschutz Austria in Vösendorf (Bezirk Mödling). Dabei handle es sich um zwei Tiere mit bewegter Vergangenheit, so der Tierschutz Austria am Mittwoch in einer Aussendung: Das eine wurde als Fundtier aufgegriffen und war vermutlich ausgesetzt worden.