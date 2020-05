Familienvater und Biogärtner mit Leidenschaft für den Rock’n’Roll

"Natürlich habe ich Lieblingspflanzen, das sind aber nicht unbedingt jene, die sich auch am besten verkaufen." Xandl Schmidhammer, 40, macht einen Rundgang durch seinen Betrieb. Auf fast zehn Hektar Fläche baut der Gärtnermeister in Baumgarten im Tullnerfeld Blumen, Gräser und Bodendecker an. Die 1948 gegründete Gärtnerei Hameter – benannt nach Schmidhammers Großvater – hat sich auf den Anbau von Stauden spezialisiert und beliefert Betriebe und Gartengestalter.

" Staude ist ein ganz blöder Name", sagt Schmidhammer. Weil der Begriff im allgemeinen Sprachgebrauch mit Hecken verwechselt wird. Für Gärtner sind Stauden jedoch etwas ganz anderes, nämlich winterharte, krautige Pflanzen – also Blumen und Gräser, die mehrere Jahre überdauern und immer wieder blühen, dabei aber nicht wie Sträucher oder Bäume verholzen.

Der Gärtnerberuf wurde dem Tullnerfelder sprichwörtlich in die Wiege gelegt: "Schon der Opa und die Mama waren Gärtner. Meine älteren Geschwister wollten den Betrieb nicht übernehmen, da war bald klar, dass ich es mache."

Xandl Schmidhammer gestaltete die Gärtnerei nach seinen Vorstellungen um. Er produziert mit Ehefrau Karin und 30 Mitarbeitern naturnah und verzichtet seit nunmehr zehn Jahren gänzlich auf das Geschäft mit Privatkunden: "Die Kunden haben mich fertig gemacht, weil ich ein guter Latsch bin und nur schwer nein sagen kann." Statt dessen beliefert Schmidhammer heute 500 Fachbetriebe aus ganz Österreich mit 1500 verschiedenen Pflanzen – vom Polstermoos bis zum zwei Meter hohen Riesen-Chinaschilf.