Falscher Polizist sprühte Opfer Pfefferspray ins Gesicht

Gänserndorf – Eine 71-Jährige wurde am Wochenende Opfer eines dreisten Raubüberfalls. Der Täter gab sich als Polizist aus und sprühte der Frau Pfefferspray ins Gesicht. Danach flüchtete der Unbekannte allerdings.

Diesen Abend wird die 71-Jährige, die in einer Wohnung in der Wiener Straße lebt, nicht so schnell vergessen. Gegen 17.30 Uhr läutete es an der Tür. „Machen’S auf, ich bin von der Kripo“, sagte der Unbekannte vor der Tür. Die Pensionistin öffnete. Wortlos wurde sie mit Pfefferspray oder Tränengas attackiert. „Das ganze Stiegenhaus war voll damit“, sagte ein richtiger Ermittler. Der Unbekannte begann die Frau auch zu schlagen. Dann ließ er jedoch ab und flüchtete ohne jeglicher Beute. Das Opfer musste im Spital ambulant behandelt werden.