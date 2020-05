Falco kehrt ins Waldviertel zurück

Auch 13 Jahre nach seinem tödlichen Verkehrsunfall in der Dominikanischen Republik bleiben die österreichische Pop-Ikone Falco und seine Musik unvergessen. Damit sein Glanz auch in Zukunft nicht verblassen kann, wird ihm ein steinernes Denkmal gesetzt, das seine Person in Lebensgröße zeigt und am 8. Oktober enthüllt werden soll.