Faires Gehalt für 4300 Pflegekräfte

Es liegt freilich auch an der demografischen Entwicklung, warum die Politik nun dringenden Handlungsbedarf sieht. Laut Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wird die Zahl an Pflegegeldbeziehern bis zum Jahr 2025 kräftig wachsen – von derzeit 90.000 auf mehr als 108.000. „Das ist eine Steigerung, die wir gemeinsam zu stemmen haben“, ist sich Mikl-Leitner dieser Dynamik bewusst. Ein weiterer Faktor ist, dass immer mehr Menschen – laut Umfragen sind es rund 80 Prozent – zu Hause gepflegt werden wollen.

Dazu kommt, dass im Pflegebereich akuter Personalmangel herrscht. Michaela Hinterholzer, die Präsidentin des Hilfswerks, berichtete vor Kurzem, dass die Organisation sofort 100 zusätzliche Mitarbeiter aufnehmen könnte, um den Betreuungsbedarf abzudecken. „40 Prozent des Personals des niederösterreichischen Hilfswerks werden in den nächsten fünf Jahren in Pension gehen. Gleichzeitig wissen wir, dass der Bedarf an mobiler, aber auch an stationärer Krankenpflege steigen wird und daher gilt es jetzt Maßnahmen zu treffen“, sagte sie.

„Was es braucht, ist die Zuwendung, die menschliche Zuwendung“, betont Mikl-Leitner. Aber auch das Geld für jene, die sich tagtäglich dafür aufopfern.