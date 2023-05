Fahrzeuglenker krachte in Horn in ein Gebäude

Am gestrigen Donnerstag wurden die Feuerwehren aus Horn, Frauenhofen und Mold in den Abendstunden zu einem Verkehrsunfall mit Menschenrettung alarmiert. Ein Fahrzeuglenker kam auf der B2, Umfahrung Horn von der Fahrbahn ab, fuhr in den Graben über einen Grünstreifen, und krachte in ein Gebäude.

Der vollkommen zerstörte Pkw blieb in einem Schulungsraum einer Baufirma hängen. "Der Lenker war im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Feuerwehren befreit werden. Danach wurde er dem Rettungsdienst übergeben", hieß es in einer Aussendung der Einsatzkräfte.