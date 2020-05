"Fahrschule" für die Pioniere

Es ist eine Politik der kleinen Schritte: Auf dem Weg zu niederösterreichs wichtigstem Katastrophenschutzzentrum, kommt man in der Birago-Kaserne in Melk nur langsam voran. Der versprochene Ausbau lässt auf sich warten, auch bei der Anschaffung neuer Boote geht wenig weiter.

Jetzt konnten Kommandant Reinhard Koller und sein Team zumindest einen ersten Teilerfolg erzielen. So soll die Wasserlehrfahrgruppe (HTS/Pi), die derzeit noch in Klosterneuburg stationiert ist, in den Melker Standort eingegliedert werden. Möglich macht das der Sparstift des Ministeriums, dem die Magdeburg-Kaserne in absehbarer Zeit (2012) zum Opfer fallen wird.

Unter der HTS/Pi versteht man nichts anderes, als eine Fahrschule für Pioniere, die in ihrer Funktion mit Booten übers Wasser rasen. Den dafür notwendigen Schein können sie künftig in Melk erhalten.