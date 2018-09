Fahrerloser Bus für die Landesschau 2019

Verkehrslandesrat Schleritzko sieht zwar noch eine Vielzahl an technischen Hürden, kann sich aber einen solchen öffentlichen Verkehr künftig in Städten oder auf schwach ausgelasteten Strecken in NÖ als Zubringersystem vorstellen. „Wichtig ist aber das Thema Sicherheit – sowohl bei der technischen Reife, als auch bei den Öffi-Nutzern. Denn fehlt es an der Akzeptanz, hat diese Form der Mobilität keine Chance“, betont Schleritzko.

Schon bei der nö. Landesausstellung 2019 in Wiener Neustadt unter dem Titel „Welt in Bewegung!“ soll ein fahrerloser Mini-Bus in der Innenstadt auf einem vorgegebenen Rundkurs testweise unterwegs sein. Um das System auch im Alltagstest zu erproben, schlägt Schleritzko eine weitere Teststrecke in Korneuburg vor. „Mit dieser Idee haben wir Verkehrsminister Norbert Hofer kontaktiert. Derzeit warten wir auf eine Antwort. Korneuburg wäre das ideale Testgebiet, weil hier der städtische und ländliche Verkehr nahe dem Wiener Ballungsraum zusammenkommen“, erklärt Schleritzko. Bis es soweit ist, müssten aber noch die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden.