Fäkalkeime in Trinkwasser: Ansturm auf die Supermärkte

Mineralwasser war Donnerstagvormittag das am meisten nachgefragte Lebensmittel in Baden. Palettenweise rollten viele Badener bei bereits knapp 30 Grad die Flachen zu ihren Autos, besonders Hotelmitarbeiter und Firmenchefs machten Hamsterkäufe. „Wir brauchen es für die Ordination“, erzählt eine Frau. Sie sei schon beunruhigt, habe in den vergangenen Tagen Magen-Darm-Beschwerden verspürt.

Aktuell soll in weiten Teilen der Stadt das Leitungswasser nicht konsumiert werden. Am Mittwoch war bei einer Routinekontrolle an einer Entnahmestelle im Zentrum eine geringe Anzahl von Fäkalkeimen (Enterokokken und coliforme Bakterien) nachgewiesen worden. Per Lautsprecherdurchsagen wurden Anrainer im Verdachtsgebiet gewarnt, auch schriftliche Infos an Bewohner und Betriebe gab es.

„Aus Sicherheitsgründen bitten wir bis zum endgültigen mikrobiologischen Ergebnis, Wasser mindestens drei Minuten abzukochen, ehe es getrunken wird. Patienten mit geschwächter Immunabwehr und Kleinkinder sollten während dieser Zeit aus Sicherheitsgründen in Flaschen abgefülltes Wasser aus dem Handel beziehen“, erklärt der Sachverständige Michael Sturm.

Um der Nachfrage gerecht zu werden, reagierten die Supermärkte. So wurden alleine für den Merkur Markt 45.000 Liter zusätzlich aus dem Lager in Wiener Neudorf angeliefert, am Freitag kommen noch einmal 23.000 Liter. Auch Vöslauer stellte zusätzliche Paletten stilles Mineralwasser bereit.

Indes wurden Hydranten und Leitungen gründlich gespült und weitere Proben durch die AGES gezogen. Ergebnisse sollen heute, Freitag, vorliegen, sagt Bürgermeister Stefan Szirucsek.