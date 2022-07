Fachhochschule Wiener Neustadt: Der Gravitation auf der Spur

Während in Nottingham die Durchführung der Experimente erfolgt, konzentriert sich die FHWN auf die Entwicklung von Komponenten auf Halbleiterbasis, die eine Miniaturisierung und Massenfertigung ermöglichen. Was bisher schrankgroß war, soll künftig so klein wie eine Briefmarke und in der Fertigung skalierbar sein.

Ergänzt wird das Projekt durch Studentin Lisa Knöbelreiter, die in ihrer Masterarbeit an optischen Chipkomponenten forscht und sie in einer Gruppe um Lucia Hackermüller an der Universität Nottingham an Prototypen testet. Das soll den Grundstein für eine Serienfertigung legen. Wie bedeutsam diese Entwicklung ist, zeigt sich auch daran, dass das Projekt innerhalb des „Marie Skłodowska-Curie“-Netzwerks der EU mit einer von europaweit nur zehn Doktoratsstellen gefördert wird.