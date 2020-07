Facharzt starb im brennenden Keller

Die Sichtweite betrug gerade einmal zehn Zentimeter. Es war alles voller Rauch", berichtet Feuerwehrmann Johann Neubauer von den dramatischen Szenen, die sich Sonntagnacht in Waidhofen an der Ybbs abspielten.

Kurz nach 22 Uhr war in einem Haus in der Ludwig Halauska-Straße ein Brand ausgebrochen. Ein Nachbar hatte Alarm geschlagen, als er aus einem Kellerfenster dichte Rauchschwaden drangen sah. In dem Gebäude befanden sich die Ordination und die Wohnräume von Lungenfacharzt Wolfgang Knaus.