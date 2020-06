Facharbeiter gefragt wie nie

So lebendig habe ich den Waldviertler Arbeitsmarkt schon lange nicht erlebt“, erzählt Roland Surböck, Chef der Online-Jobbörse „ Jobwald“. Das bringt die Arbeitsuchenden in eine ungewöhnliche Position. Sie sind in der Lage, aus einer Fülle an regionalen Stellenangeboten zu wählen und Lohnforderungen zu stellen. Denn die Firmenchefs sind verzweifelt. Ihnen gehen die Arbeitskräfte aus. Sie beginnen um ausgebildete Facharbeiter und begabte Lehrlinge zu buhlen, weil die Gefahr droht, Aufträge nicht mehr annehmen zu können.

Die Waldviertler Betriebe suchen offensiv wie schon lange nicht mehr. Während beim AMS 178 offene Stellen registriert sind, werden alleine auf der Waldviertler Plattform www.jobwald.at mehr als 550 Arbeitnehmer gesucht. „Gefragt sind Pflegekräfte, Gastronomie-Mitarbeiter und Finanzbuchhalter“, erklärt Surböck. Gerade Servicekräfte seien schwierig zu finden, weil nur noch wenige Bürger am Abend und Wochenende arbeiten wollen.