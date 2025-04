"FabFox": Der Magier der Dieter Bohlen verzauberte

Während der Corona-Pandemie bastelte er schließlich an seiner ersten Bühnenshow. „Ich durfte ja damals nicht auftreten, habe aber die Zeit genutzt, um an meiner Karriere zu arbeiten.“ Nicht nur an seiner Show arbeitete der Magier, sondern auch an seiner Bühnenidentität „FabFox“, unter der er heute bekannt ist.

Im Gegensatz zu anderen Zauberern holt sich „FabFox“ seine Inspiration nicht von anderen Magiern. Seine großen Vorbilder sind internationale Stars wie Coldplay, Robbie Williams oder Rammstein. All diese Personen haben eines gemeinsam: „Das sind allesamt Künstler, die es schaffen, viele Menschen mit ihrer Kunst abzuholen.“ Das versucht auch der junge Magier mit seinen Auftritten.