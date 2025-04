Österreichischer Magier verzaubert Jury von "Das Supertalent"

Am 12. April (20.15 Uhr auf RTL) wagt sich jetzt wieder ein Österreich vor Dieter Bohlen und Co. Und da dürfte es deutlich besser laufen, wie schon im Vorfeld verraten wird. Der Magier Fab Fox aus Krumbach in der Buckligen Welt (NÖ) hat vor, Jury und Publikum regelrecht zu verzaubern.

"Die Bühne bei 'Das Supertalent' ist eine der größten Herausforderungen meiner Karriere. Ich werde alles geben, um das Publikum und die Jury mit meiner Magie zu begeistern - aber ob ich den Goldenen Buzzer bekomme oder nicht, bleibt vorerst mein Geheimnis. Wahre Magie gedeiht eben nur im Verborgenen", so Fabian Blochberger alias Fab Fox.