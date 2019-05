Extremsportlerin Meixner: "Ich will wissen, was mein Körper leistet"

Keine Frau vor ihr war so schnell. Alexandra Meixner aus St. Martin, Bezirk Gmünd, überquerte bei ihrem ersten „Race across Australia“ nach neun Tagen, zwölf Stunden, 33 Minuten und 3.966 Kilometern die Ziellinie. Die 47-jährige Waldviertlerin gilt als Multitalent, ist Frauenärztin, Sexualtherapeutin und Weltrekordhalterin, schreibt Bücher, tritt als Kabarettistin auf und sucht ständig neue Herausforderungen im Extremsport.

KURIER: Wie fühlt es sich an, wenn man nach fast 4.000 Kilometern auf dem Rad in Sydney das Ziel erreicht? Alexandra Meixner: Ich war extrem müde und emotional geflasht von all den Erlebnissen. Es hat sich angefühlt, als hätte ich einen schönen Film aus der Zuschauerperspektive miterlebt. Erst eineinhalb bis zwei Tage später habe ich beim Abendessen mit meiner Crew realisiert, was ich geschafft habe.

Sie wollten das Rennen nach achteinhalb Tagen beenden, waren aber trotzdem die bisher schnellste Frau der Welt. Überwiegt die Enttäuschung oder die Zufriedenheit?

Natürlich war ich enttäuscht, als ich gemerkt habe, dass ich meine persönliche Zeitvorgabe nicht einhalten kann. Der starke Gegenwind hat mich fast schwach gemacht. Aber bei so einem Rennen werden im Team alle Probleme bereits im Vorfeld besprochen und die Ziele in drei verschiedenen Kategorien definiert. Das gemeinsame Ziel war, Australien gesund und glücklich wieder zu verlassen. Dann gab es die täglichen Prozessziele, die aus kleinen Belohnungen wie Duschen oder Obstsalat essen bestanden, und das Ergebnisziel.

Welche Eindrücke bleiben nach so einem so schwierigen Rennen in Erinnerung?

Es war vor allem der Teamgeist, den ich als großes Glück erlebt habe und der mich ins Ziel getragen hat. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Leute extra für mich Urlaub nehmen. Ohne meiner traumhaften Crew wäre das nicht möglich gewesen. In jeder schwierigen Situation war jemand da, der mich trotz des extremen Schlafmangels unterstützte.

Ist es nicht langweilig, wenn man tagelang fast ununterbrochen in die Pedale tritt?

Interessant ist, dass ich während des Rennens immer an Dinge gedacht habe, die Spaß machen, und nicht an Verpflichtungen. Mir sind viele neue Ideen für mein nächstes Kabarett und für neue Bücher eingefallen, ich habe darüber nachgedacht, wie ich meine neue Ordination einrichten kann. Via Funkverbindung haben wir oft Wissensspiele gespielt.