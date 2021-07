Experten warnen vor Kauftempel

Seit dem Start des Umwidmungsverfahrens für das ehemalige Gärtnerei-Areal in Zwettler Gartenstraße fühlt sich die Initiative „Zwettl 2020“ unter Druck gesetzt. Trotzdem bleibt die Zielvorgabe gleich. „Wir wollen mit aller Kraft die Umwidmung verhindern, damit das geplante Einkaufszentrum (EKZ) nicht gebaut werden kann“, sagte Sprecher Christof Kastner, der seine klaren Worte Montagabend an fast 200 Bürger im Hamerlingsaal richtete. Mithilfe von Experten und Gutachtern will er nun bis November mehrere Einsprüche formulieren. Dafür sollen das Verkehrsgutachten und das gefährdete Stadtbild genügend Futter bieten.