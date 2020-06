Experte bezweifelt Sinn der geplanten Schnellstraße

Thomas Macoun vom Institut für Verkehrsplanung an der Technischen Universität in Wien hat sich nun die Zahlen genau angeschaut und kommt zu einem Ergebnis, das die Gegner des Millionenprojektes freuen dürfte.

Laut dem Experten sei jener Trend, dass die meisten Straßenabschnitte in Österreich mittlerweile Sättigungstendenzen aufweisen, auch für den Bereich der geplanten S34 zutreffend. Zwei Beispiele, die mit den Daten der Asfinag erstellt wurden: An der Zählstelle in Traisen entspricht die Verkehrsmenge des Jahres 2013 (Plus 0,01 Prozent) praktisch jener des Jahres 2000. In St. Georgen/Steinfelde liegt man mit minus 1,35 Prozent sogar unter den Werten im Jahr 2000. Fazit: "Die Wachstumstrends im Straßenverkehr können daher nicht als Begründung des Baues einer Traisental-Schnellstraße herangezogen werden."

Der Rückgang des Verkehrs hänge unter anderem mit der Reduktion der Kaufkraft und mit der Stärkung des öffentlichen Verkehrs zusammen. Macoun: "Auf Grund der Trends im Gesamtverkehrssystem sowie der lokalen Trends (Verkehrsmengen, Motorisierungsgraden, etc.) im Einklang mit den Zielsetzungen der Siedlungs-, und Umweltplanung ist der Bau einer Schnellstraße keinesfalls zu rechtfertigen."