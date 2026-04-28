Ewald Pfleger: "Live is Life" zwischen Buchdeckeln

„Live is Life“ ist einer der großen Welthits made in Austria. Mit mehr als 15 Millionen verkauften Singles, weltweitem Airplay - und entsprechendem Kultstatus. Sein Erfinder, Opus-Mastermind Ewald Pfleger, ließ die niederösterreichische Musikszene nun an der Entstehungsgeschichte der Rock-Hymne teilnehmen. Und an seinem musikalischen Werdegang.

"Mein Leben mit einem Welthit“ Die Kultur.Region.Niederösterreich bat den Künstler auf die Bühne des Veranstaltungssaals Michelhausen. Pfleger präsentierte dort sein Buch „Live is Life – Mein Leben mit einem Welthit“, spielte Opus-Hits und streute Cover-Versionen ein. Drehbuchautor Uli Brée („Vorstadtweiber“, „Blind ermittelt“, „Brüder“, …) moderierte, Pflegers Sohn Paul und Kurt Gober (mit dem 1984er-Hit „Motorboot“) begleiteten den Gitarristen musikalisch.

Was 1984 auf Ibiza passierte Ewald Pfleger sprach über seine ersten Begegnungen mit der Musik und den Zeitpunkt, als er sein Akkordeon gegen eine Gitarre eintauschte. Der Gitarrist erzählte vom Beginn der Band Opus, den ersten Auftritten in Gasthäusern und vom Welthit „Live is Life“. Den hatte er 1984 im Urlaub auf Ibiza komponiert. „Wir haben in halb Europa die Charts angeführt, mehr als 10 Millionen Singles verkauft und waren sogar Headliner vor Gitarrenheld Jimmy Page.“

Weltweit 700 Mal im Radio - täglich Auch heute noch wird der Song weltweit täglich 700 Mal im Radio gespielt und hat 266 Millionen Zugriffe auf der Streamingplattform Spotify. In den Achtziger Jahren füllte Pfleger mit Opus Stadien und bekam sogar eine Audienz beim Papst. Heute arbeiten Opus künstlerisch mit den Schick Sisters zusammen. Zwischendurch gab es frühe Werke zu hören, Covers wie „Let it be“ und „Whole lotta Love“, Opus-Hits wie „Flying high“ und natürlich „Live ist Life“, Neueres wie „Out of this World“ und zum Abschluss „In the End“.

