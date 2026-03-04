Austropromis

Opus-Mastermind Ewald Pfleger mischte New York auf

Gemeinsam mit den Schick Sisters begab sich Ewald Pfleger für einen Musikvideodreh in den "Big Apple".
04.03.2026, 12:32

Ewald Pfleger mit den Schick Sisters

Hubschrauberflüge über Manhattan, der Besuch des Philharmoniker-Konzerts in der Carnegie Hall sowie das Musical "Chess" waren nur einige der Programmpunkte, die auf der Liste von Opus-Mastermind Ewald Pfleger und den Schick Sisters standen, als sie New York besuchten.

Opus-Mastermind Ewald Pfleger: Das Geheimnis hinter dem Welthit "Live is Life"

Die Reise über den großen Teich hatte aber auch berufliche Gründe, denn im "Big Apple" wurde das Video für die neue Single "I"m a Rock" (erscheint am 8. März) gedreht.

Außerdem hatten sie Auftritte im Austrian Cultural Forum und auf der Freiluftplattform "The Edge".

