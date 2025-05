Burgenlands Pop-Export Ewald Pfleger wird 70 Jahre alt

Rund 700 Radioeinsätze zählt der Song laut dem burgenländischen Musiker aus Ollersdorf bis heute täglich. Am 6. Mai feiert Pfleger seinen 70. Geburtstag – gefeiert wird aber erst im Juni: „Im Sommer ist das einfach lustiger.“

Seine Karriere begann im Kinderdorf Pöttsching, wo er mit Jugendlichen die Band Smiling gründete. 1973 trat er in eine Rockband in Stegersbach ein, 1980 folgte mit Opus das erste Album – zunächst ohne Erfolg. Der Durchbruch gelang 1985 mit „Live Is Life“.

"Viele Türen geöffnet"

Opus trat international auf, unter anderem in den USA und Moskau. Die Rechte am Hit blieben bei der Band. „Wir werden im Ausland oft als One-Hit-Wonder gesehen, aber der Song hat uns viele Türen geöffnet.“

Pfleger betreibt heute ein Studio, komponiert für andere Acts und trat zuletzt mit den Schick Sisters auf. Er ist seit 49 Jahren mit seiner Frau Andrea ein Paar und wurde vielfach geehrt – unter anderem mit dem Amadeus für das Lebenswerk.

„Ich werde so lange auftreten, wie möglich“, sagt Pfleger.