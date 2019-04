Europas Regionen ringen um künftige EU-Milliarden

Ob schon der erste Budgetentwurf in der Höhe von zirka 378 Milliarden Euro durchgewunken wird, ist noch unklar. Kürzungen seien nach wie vor nicht ausgeschlossen. Bis Jahresende will Crețu ein Ergebnis sehen. Dann wird vermutlich feststehen, welchen Stellenwert zukünftige Herausforderungen der Regionen wie etwa Klimawandel, Digitalisierung oder demografische Entwicklung in der Kommission haben werden. In der laufenden Förderperiode sind rund 352 Milliarden Euro budgetiert – das ist ein Drittel des aktuellen Gesamtbudgets der EU. „Dank der Hilfe Niederösterreichs ist es gelungen, dass keine Region und kein Bürger der Europäischen Union zurückgelassen wird“, betonte die Kommissarin.