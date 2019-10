EU-Wissen der Niederösterreicher: Es gibt einiges zu tun

Der Landespolitik ist natürlich klar, wie viel Europäische Union bereits in Niederösterreich steckt. Der Bevölkerung hingegen muss es noch besser kommuniziert werden. Das hat eine Umfrage im Rahmen des Projekts „EU-Radar für Niederösterreich“ ergeben.

Politologe Peter Filzmaier: „Die EU ist in Niederösterreich mehrheitlich anerkannt und mehr als das ursprüngliche Friedens- und Wirtschaftsprojekt. Beim Wissen und für die konkrete Nutzung von Vorteilen der EU ist aber noch viel Luft nach oben.“

Peter Filzmaier ist gemeinsam mit Gerda Füricht-Fiegl von der Donau-Universität die führende Kraft in dem EU-Radar-Projekt. Ins Leben gerufen hat es EU-Landesrat Martin Eichtinger ( ÖVP). Seine Intention: „Wir müssen die Vorteile der Europäischen Gemeinschaft noch näher an die Menschen herantragen und europäische Themen wie aktuelle EU-Förderungen verständlich und zielgerecht aufbereiten.“

Dass es da noch Arbeit gibt, zeigt die Umfrage, die für die Präsentation in Auftrag gegeben worden war. Da halten 52 Prozent der Niederösterreicher die Mitgliedschaft in der EU für eine gute Sache. Damit liegt man über dem Österreich-Durchschnitt (48 Prozent). Bei der Frage nach den Vorteilen für NÖ ist es nicht mehr so eindeutig.