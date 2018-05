„Es tut ihm sehr leid, was passiert ist“

„Mein Mandant hat sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden. Er weiß selbst nicht, was an dem Tag mit ihm passiert ist“, sagt Roland Schöndorfer zum KURIER, der von jahrelangem Mobbing gegen den 18-Jährigen spricht. Er geht davon aus, dass erst ein psychiatrisches Gutachten nähere Aufschlüsse über das Motiv zur Tat geben können wird. Dieses soll aus der Sicht des St. Pöltner Anwalts so rasch als möglich erstellt werden.

Auf alle Fälle sei es kein geplanter Amoklauf gewesen, betont Schöndorfer. Er nennt dafür im Gespräch mit dem KURIER auch Gründe, die bisher noch nicht bekannt waren. So soll Mario S. nach dem ersten Schuss die Waffe gegen sich selbst gerichtet haben. „Er wollte Selbstmord begehen. Hierbei kam es zu der Ladehemmung. In dem Moment dürfte meinem Mandanten bewusst geworden sein, was er angerichtet hat. Dann ist er davongelaufen.“

Der Anwalt des Schützen geht deshalb davon aus, dass es sich nicht um einen Amoklauf, sondern um einen erweiterten Suizid gehandelt habe.

Zudem habe sich der Verdächtige Stunden nach der Tat aus eigenem Antrieb bei der Polizei eingefunden und gestellt. „Welcher Amokläufer würde so etwas tun?“, fragt sich Schöndorfer. Außerdem habe der mutmaßliche Täter nur die Munition bei sich gehabt, die er beim Kauf der Waffe erhielt. Laut Polizei hätte der junge Mann damit allerdings bis zu 25 Mal feuern können.