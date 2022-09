Erwin Pröll wurde zum Ehrenbürger von Mariazell ernannt

Es kommt eher selten vor, dass ein Landeshauptmann außerhalb seines Bundeslandes Ehrenbürger einer Stadt wird. Landeshauptmann a.D., Erwin Pröll, ist das am Samstag zuteilgeworden. Er erhielt von ÖVP-Bürgermeister Walter Schweighofer die Ehrenbürgerurkunde der steirischen Stadtgemeinde Mariazell überreicht.

Die Stadt würdigte damit, dass sich das Land NÖ in seiner Zeit als Landeshauptmann an der Restaurierung der Wallfahrtsbasilika in Mariazell beteiligt hatte. Außerdem habe er mit der Erhaltung der Mariazellerbahn eine wichtige Verkehrsader in den Wallfahrtsort gerettet. Vor der Verleihung gab es auch eine Festmesse in der Basilika. Da widmete Superior Michael Stabler dem Ex-Landeshauptmann eine Predigt.

Ehrengäste der Verleihung waren unter anderen Innenminister Gerhard Karner, der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler, sein Vorgänger Hermann Schützenhöfer, NÖ Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner und natürlich die große Familie von Erwin Pröll.