Erwin Pröll an der Hotline

Fallt euch auf, dass das alles Sachthemen sind? Keiner geht auf politische Streitereien ein“, zieht Pröll nach etwa 30 Minuten ein Zwischen-Resümee. Es sollte dabei bleiben. Persönliche Sorgen und konkrete Anliegen wurden in der KURIER-Sprechstunde an den niederösterreichischen Landeshauptmann herangetragen.

Zum Beispiel Frau Goldschmied aus dem Bezirk Hollabrunn, die im Weinviertel eine „Wohngemeinschaft für Schwerstkranke, nicht mit Krankenhaus-Charakter, sondern familiär“ errichten will. „Wir werden das Anliegen der zuständigen Abteilung weiterleiten“, sagt Pröll. „Sie können sich dann mit der zuständigen Landesrätin Schwarz zusammensetzen.“

Herr Resch aus Heiligeneich im Bezirk Tulln beklagte wiederum den schlechten Zustand der dortigen Landesstraße. „Da gibt es viel Lkw-Verkehr. Die rumpeln regelrecht durch den Ort.“ „Da gehört der Belag saniert“, antwortet der Landeshauptmann. „Ich werde die Straßenmeisterei beauftragen, sich die Sache anzuschauen.“