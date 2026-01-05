Erstes Flusskraftwerk im Ybbstal mit Batteriespeicher ausgerüstet
An der Ybbs, unweit des geplanten und umstrittenen Kraftwerks Hohe Brücke bei Ferschnitz hat die EVN bei ihrem Kraftwerk Dorfmühle bei Allhartsberg im Bezirk Amstetten eine andere Innovation in Betrieb genommen. Dort wurde Ende des Vorjahres erstmals ein Kleinwasserkraftwerk mit einem großen Batteriespeicher ausgerüstet.
Damit hat der niederösterreichische Landesenergieversorger im Vorjahr zwei große Stromspeicheranlagen in Betrieb genommen. Großbatteriespeicher seien genauso wie Haushaltsbatteriespeicher ein wichtiges Puzzlestück auf dem Weg in eine erneuerbare Energiezukunft, schildert EVN-Sprecher Stefan Zach.
Ziel sei es, Unternehmen aus Industrie und Gewerbe, Städten und Gemeinden aber genauso Haushaltskunden Komplettlösungen zu bieten, sagt der Konzernsprecher. Der Energieversorger will bei der Anschaffung beraten und unterstützen und auch bei der Vermarktung großer Batterie-Speichersysteme behilflich sein.
Kapazitäten
Speichersystemen wird eine Schlüsselfunktion in der erneuerbaren Energiezukunft zuerkannt. Im eigenen Bereich möchte die EVN deshalb die Kapazitäten stark ausbauen. „Bis 2030 wollen wir eine Speicherkapazität von 300 Megawatt erreichen und damit einen spürbaren Beitrag zur sicheren, klimafreundlichen Energieversorgung leisten“, so Zach.
Nach der Errichtung des 3,4-Megawatt-Speichers in Trumau (Bezirk Baden) unter Einbindung des Windparks Tattendorf und der PV-Anlage Trumau, wurde 2025 eben auch der Speicher beim Wasserkraftwerk Dorfmühle gestartet.
Bei einer Leistung von 0,6 MW erreicht der Speicher eine Kapazität von 1,2 MWh. Zum Vergleich: damit könnten rund 125 Haushalte einen Tag lang mit Strom ausschließlich aus der Batterie versorgt werden.
Die neuen Batteriesysteme dienen vorrangig dazu, Schwankungen auszugleichen, Lastspitzen abzufedern und erneuerbare Einspeisungen zu ermöglichen, erläutert Zach.
Kommentare