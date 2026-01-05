Erstes Flusskraftwerk im Ybbstal mit Batteriespeicher ausgerüstet

An der Ybbs, unweit des geplanten und umstrittenen Kraftwerks Hohe Brücke bei Ferschnitz hat die EVN bei ihrem Kraftwerk Dorfmühle bei Allhartsberg im Bezirk Amstetten eine andere Innovation in Betrieb genommen. Dort wurde Ende des Vorjahres erstmals ein Kleinwasserkraftwerk mit einem großen Batteriespeicher ausgerüstet.

Damit hat der niederösterreichische Landesenergieversorger im Vorjahr zwei große Stromspeicheranlagen in Betrieb genommen. Großbatteriespeicher seien genauso wie Haushaltsbatteriespeicher ein wichtiges Puzzlestück auf dem Weg in eine erneuerbare Energiezukunft, schildert EVN-Sprecher Stefan Zach.