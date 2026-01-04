Appell an Zivilcourage: Sammelaktion für Geflüchtete auf Balkanroute
Auch wenn die Flüchtlingsthematik von der Politik, je nach Gesinnung und Absicht verzerrt wird, die Not und das Elend flüchtender Menschen bleibt bestehen. Mit einem Aufruf an die Zivilcourage wird in Amstetten zu einer Sammelaktion für Geflüchtete auf der Balkanroute aufgerufen.
Zugunsten der NGO "SOS Balkanroute“ organisieren der Amstettner Integrationsverein "G’scheckat“ und ehrenamtliche Helfer eine Sammelaktion, um die Not von Geflüchteten in der kalten Jahreszeit zu lindern.
Sachspenden
Gesammelt werden dringend benötigte Sachspenden wie Schlafsäcke, Isomatten, warme Kleidung sowie Schuhe und Taschenlampen.
Ziel ist es, Geflüchteten eine würdevolle Ankunft und Unterstützung zu ermöglichen, dafür engagiert sich SOS Balkanroute mithilfe der Zivilbevölkerung schon seit über 5 Jahren. „Man darf niemals aufgeben“, sagt Mitglied der SOS Balkanroute und Helfer Baba Asim, der direkt vor Ort in Bosnien die gesammelten Sachspenden verteilt.
Termine
Gesammelt wird im Foyer des Amstettner Bundesgymnasiums (Anzengruberstraße 6) am Samstag, den 10. Jänner (9 bis 18 Uhr) und am Sonntag, den 11. Jänner (9 bis 15 Uhr).
Kommentare