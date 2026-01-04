Niederösterreich

Appell an Zivilcourage: Sammelaktion für Geflüchtete auf Balkanroute

46-221376250
Gesammelt wird im Foyer des Amstettner Gymnasiums. Sachspenden sollen gegen Not in der Kälte helfen.
Von Wolfgang Atzenhofer
04.01.26, 21:07
Auch wenn die Flüchtlingsthematik von der Politik, je nach Gesinnung und Absicht verzerrt wird, die Not und das Elend flüchtender Menschen bleibt bestehen. Mit einem Aufruf an die Zivilcourage wird in Amstetten zu einer Sammelaktion für Geflüchtete auf der Balkanroute aufgerufen.

Zugunsten der NGO "SOS Balkanroute“ organisieren der Amstettner Integrationsverein "G’scheckat“ und ehrenamtliche Helfer eine Sammelaktion, um die Not von Geflüchteten in der kalten Jahreszeit zu lindern. 

Sachspenden

Gesammelt werden dringend benötigte Sachspenden wie Schlafsäcke, Isomatten, warme Kleidung sowie Schuhe und Taschenlampen.

Ziel ist es, Geflüchteten eine würdevolle Ankunft und Unterstützung zu ermöglichen, dafür engagiert sich SOS Balkanroute mithilfe der Zivilbevölkerung schon seit über 5 Jahren. „Man darf niemals aufgeben“, sagt Mitglied der SOS Balkanroute und Helfer Baba Asim, der direkt vor Ort in Bosnien die gesammelten Sachspenden verteilt.

Termine

Gesammelt wird im Foyer  des Amstettner Bundesgymnasiums (Anzengruberstraße 6) am Samstag, den 10. Jänner (9 bis 18 Uhr)  und am Sonntag, den 11. Jänner (9 bis 15 Uhr).

Amstetten
kurier.at, watzenh  | 

Kommentare