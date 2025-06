Erste Änderungen beim Wieselburger Volksfest nach Trennung von Geschäftsführerin

Die Hitze konnte die Feierstimmung nicht trüben und die unterschiedlichsten Musikdarbietungen in den Bier- und Partyzelten heizten dem Publikum täglich bis spät in die Nacht zusätzlich ein. Am abschließenden Sonntag feierten zudem über 1.200 Funktionäre beim 4. niederösterreichischen Gewerkschaftstreffen. Die Gewerkschaft und die AK NÖ hat eingeladen. Im Festzelt sorgte die Volksmusikgruppe Edelseer für Partystimmung.

Trennung

Wie berichtet, war unmittelbar vor dem Volksfeststart die überraschende Beendigung der Zusammenarbeit mit Geschäftsführerin Marion Heim, die das Volksfest 2025 noch mit verantwortete, bekannt gegeben worden. Strategische Veränderungen wurden als Grund genannt.