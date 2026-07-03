Samtpfote hatte Heimweh: Umgesiedelte Katze „Killer“ zurück im Kraftwerk

Katzen sind für ihre Ortsverbundenheit und ihren Orientierungssinn bekannt. Die Katze namens „Killer“, die seit Jahren über das Kraftwerksgelände in Ernsthofen (Bezirk Amstetten) wacht, hat innerhalb des Energiekonzerns einen fast legendären Ruf erlangt.

Nach der Schließung der ehemaligen Kraftwerksanlage im Jahr 2019 brachte EVN-Mitarbeiter Hannes Frühwald die Katze auf einen Bauernhof in Waidhofen an der Ybbs. Mehr als 30 Kilometer Luftlinie und mehrere Gewässer trennten das neue Zuhause von der bislang vertrauten Umgebung der Katze.

Zweiwöchige Reise

Doch „Killer“ bewies Eigensinn und Abenteuerlust: Nur rund zwei Wochen nach dem Umzug stand die Samtpfote wieder am Gelände der EVN-Anlage in Ernsthofen. Sie hatte ihren Weg quer durch das Mostviertel gefunden und dabei auch mehrere Bachläufe überquert.