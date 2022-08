Erneut mehrere Schafe im Bezirk Zwettl gerissen

Im Bezirk Zwettl könnte es zu Schafsrissen durch einen Wolf gekommen sein: In Langschlag - konkret im Orteil Bruderndorf - wurden in der Nacht zum Freitag vier tote Schafe gefunden, ein weiteres Tier war schwer verletzt. Erst wenige Tage davor wurden in einer weiteren Katastralgemeinde der niederösterreichischen Gemeinde zwei tote Schafe entdeckt.

Laut ORF Niederösterreich geht die betroffene Landwirtin aus Bruderndorf davon aus, dass ein Wolf die Schafe gerissen haben könnte. DNA-Auswertungen der Spuren sollen nun klären, ob das tatsächlich er Fall war und ob in beiden Fällen das selbe Tier dahinter steckt.