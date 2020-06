Erfolgsbilanz für elektronisches Auge

Das elektronische Auge sieht mit. Auf den Autobahnen, oder auch Bundesstraßen, wenn die Fahnder bei Schwerpunktaktionen ihre mobilen Geräte aufbauen. Am Tag und in der Nacht.

Seit Oktober 2010 ist in Niederösterreich das elektronische Kennzeichenerfassungssystem (KES) in Betrieb. Auf Drängen von Landeshauptmann Erwin Pröll wurden damals die Kameras installiert. Die Aktion hatte einen Grund: Die Zahl der Autodiebstähle hatte massiv zugenommen, es bestand Handlungsbedarf.

Für den KURIER zog die Sicherheitsdirektion nun eine erste Bilanz. Grundtenor: Die Kameras leisten ganze Arbeit, 30 Straftäter konnten mit KES bereits aufgespürt und dingfest gemacht werden. Einige der Ganoven wurden sogar per Haftbefehl gesucht.

Und so funktioniert das Kennzeichenerfassungssystem: KES überprüft Nummerntafeln vorbeifahrender Autos und meldet, ob Fahrzeuge gestohlen oder zur Fahndung ausgeschrieben sind. Die Nummer wird mit einer Datenbank (EKIS) abgeglichen. Kommt es zu einem Treffer, wird eine Polizeistreife losgeschickt. "Es ist eine Technik, die sich bisher sehr gut bewährt hat", sagt der niederösterreichische Sicherheitsdirektor Franz Prucher.